Stop alle truffe contro gli anziani. Al via la campagna ’Siena Sicura’

Partita ieri la campagna di prevenzione e contratto delle truffe agli anziani. Il progetto ’Siena Sicura’, promosso dal Comune di Siena in collaborazione con il ministero dell’Interno, Prefettura di Siena, Questura di Siena, Polizia Locale e Società della Salute senese, ha come slogan ’Conoscere per prevenire, unirsi per difendersi’.

"Parte una massiccia campagna di comunicazione – afferma l’assessore ai Servizi sociali Micaela Papi – in quanto le truffe agli anziani sono una tematica che ci sta molto a cuore. Insieme alle altre istituzioni abbiamo deciso di unire le forze e diffondere una vera e propria cultura verso gli anziani che è la fascia più colpita da questo di tipo di reato – continua l’assessore – per cui agiremo su due fronti, la campagna di comunicazione sarà rivolta non solo agli anziani, ma anche ai familiari, questo per cercare di sensibilizzare la maggior parte della popolazione".

E ancora: "La campagna si propone di fornire alle famiglie dei mezzi per evitare questo tipo di truffe. Il messaggio-chiave di questa campagna prevederà anche un focus sul tipo di truffe più diffuse nel nostro territorio, sempre con un approccio multi generazionale, e infine ci sarà una parte dedicata alla denuncia e alla segnalazione. Saranno anche raccontate esperienze dirette da parte degli anziani e dalle persone a loro vicine. Mi preme ricordare che la campagna è finanziata dal ministero dell’Interno tramite una parte del Fondo Giustizia".

L’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Enrico Tucci sottolinea: "E’ un progetto importante visto che la sicurezza e la salute sono due delle esigenze primarie dei cittadini. Noi come forza politica ci siamo occupati da sempre della sicurezza ed è importante prevenire le truffe sugli anziani, un fenomeno in purtroppo in ascesa e odioso".

Il trend è in crescita nel territorio nazionale come evidenzia anche il comandante della Polizia locale Alessandro Rossi: "Un fenomeno purtroppo in crescita, non è solo un danno economico ma anche un profonda ferita alla fiducia e alla sicurezza di una fascia d’età fragile della comunità". Un progetto importante che vede anche l’intervento del questore Ugo Angeloni: "La situazione è in linea con il resto dell’Italia – afferma –. Si tratta di un reato odioso, ma facilmente contrastabile. La prevenzione è l’arma che dà i migliori risultati". A partecipare è stata anche la Società per la salute Senese: "Coinvolgere tutti gli anziani vulnerabili – le parole di Cristina Pasqui – è un atto non solo di prevenzione del reato, ma anche di giustizia sociale".

