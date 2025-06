"Musica insieme". Orchestra, banda e corale Valdichiana. Identità sonora e forte

E’ partita la XIII edizione di Arcobaleno d’Estate, il contenitore di eventi che animeranno la Toscana per salutare l’inizio dell’estate e della stagione turistica, promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria per i numerosi eventi locali. Tra i protagonisti gli eventi della ’Valdichiana capitale della cultura. Il progetto condiviso ‘Musica insieme’ struttura le esperienze musicali già attive nei dieci comuni dell’Unione, dando vita a tre nuove formazioni d’area e restituendo alla comunità un’identità sonora forte e condivisa. Saranno infatti l’Orchestra Valdichiana, la Banda Valdichiana e la Corale Valdichiana, nate in virtù di tre progetti coordinati rispettivamente da Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, La Samba Torrita di Siena e Flos Vocalis Sinalunga, ad esibirsi nei prossimi mesi. La Banda Valdichiana, diretta da Gianmarco Bianchi, si esibirà venerdì 25 luglio a Cetona e martedì 29 luglio a Trequanda. I concerti offriranno un omaggio al grande repertorio jazz, con musiche di Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller e Benny Goodman. Mentre l’Orchestra è una formazione composta da giovani musicisti e diretta dal maestro Alessio Tiezzi, con la partecipazione straordinaria della violinista Mattea Saladino, che si esibirà domenica 7 settembre a Sarteano. La Corale invece, nata dalla collaborazione tra le numerose realtà della zona e con il coinvolgimento dell’Orchestra Sinfonica della Miniera, si esibirà in un doppio appuntamento il 24 ottobre alla Collegiata San Martino a Sinalunga e il 26 ottobre alla cattedrale di San Secondiano a Chiusi. Diretta da Luca Morgantini, la compagine debutterà con due concerti sinfonico-corali dedicati all’anno giubilare, realizzati in collaborazione con la Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Il programma prevede l’esecuzione della suggestiva Missa Katharina del compositore olandese Jacob de Haan. L’obiettivo della rassegna è ambizioso: valorizzare il patrimonio musicale del territorio creando organici condivisi, capaci di affrontare progetti artistici di respiro ampio, e allo stesso tempo stimolare la collaborazione tra bande, corali, scuole di musica e singoli musicisti. ‘Musica Insieme’ è promosso in sinergia tra le istituzioni musicali del territorio e tutte le realtà locali coinvolte, con il coordinamento dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese.