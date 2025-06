Peculato, il vice presidente di Asp Berardi patteggia. Ma è polemica

Era indagato per peculato a seguito di una segnalazione alla Guardia di finanza. Insieme a lui, l’ex senatore di Forza Italia Roberto Berardi, anche il comandante della Polizia municipale Carlo Poggioli e il funzionario Marco Quaglia. Un caso che aveva fatto scalpore perchè Berardi è stato senatore di Forza Italia ed è vicepresidente di Asp Città di Siena. Secondo l’accusa avrebbe usato per spostamenti propri l’auto di servizio della polizia municipale del Comune di Orbetello, senza contrassegni ufficiali. Una vicenda che aveva spinto l’opposizione a chiedere le dimissioni dell’ex senatore di Forza Italia.

Berardi in tribunale di fronte al giudice dell’udienza preliminare, ha patteggiato due anni con pena sospesa, la non menzione e la sospensione condizionale anche per le pene accessorie. E grazie alla modifica introdotta dalla riforma Cartabia che è diventata legge pochi anni fa, non scattano in questo caso le sanzioni previste dal decreto Severino, che disponeva l’incandidabilità anche per il patteggiamento. L’accordo, proposto anche dal pm titolare delle indagini, è stato firmato dal giudice anche perché Berardi si è assunto la responsabilità dell’accusa, scagionando gli altri due indagati, inoltre ha risarcito il Comune.

La capogruppo Pd, Anna Ferretti, tuona: "Il vice presidente di Asp Città di Siena Roberto Berardi, ex senatore di FI, consigliere comunale delegato a Orbetello ha patteggiato per l’accusa di peculato per aver utilizzato impropriamente un auto comunale. Il patteggiamento non è sentenza di condanna è vero, Berardi è nel pieno di tutti i suoi diritti, ma è opportuno che un consigliere comunale di Orbetello sia vice presidente di Asp dopo aver ammesso un uso improprio di un mezzo comunale con conseguente danno per la sua amministrazione? Capisco gli equilibri politici interni alla destra, ma mi aspetto dall’amministrazione senese un segnale forte, perché le caratteristiche delle persone che guidano Asp siano prima di tutto competenza e onorabilità, più che le tessere di partito".

Il presidente di Asp, Guido Pratesi, si schiera con Berardi: "È con sollievo che apprendiamo della fine di questa vicenda e mi felicito a livello personale con lamico Roberto. Come Cda siamo sicuri che continuerà a impegnarsi con competenti indicazioni, come ha fatto finora".

Concorde il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti: "Berardi che come consigliere delegato senza indennità e rimborsi spesa e quindi gratuitamente come altri consiglieri comunali delegati, non essendo assessore, sta facendo un ottimo lavoro e gode della massima fiducia del sottoscritto sindaco. Quindi rimane esattamente dove è a fare il suo lavoro da consigliere comunale delegato". E infine: "Invito la divisa e lacerata opposizionea non perdere tempo in inutili crociate o presentazione di documenti perché per il sottoscritto, unico titolato a assegnare e revocare deleghe, la questione è già chiusa".

Cristina Belvedere