"Stile liquido" questa sera al Dancing L’Etoile. L’acqua protagonista del rapporto tra uomo e ambiente

Questa sera alle 21,15, al Dancing L’Etoile a Torrenieri (via Romana, 46), va in scena ’Stile liquido’ scritto e interpretato da La Ribalta Teatro, di e con Alberto Ierardi, Margherita Galli, Luca Oldani e Giorgio Vierda, "uno spettacolo – si annuncia – che approfondisce il rapporto essere umano e ambiente e ha come protagonista l’acqua. L’acqua è sinonimo di vita. È dall’acqua che nasciamo, sia come specie, che come individui". Lo spettacolo è inserito nella quarta stagione teatrale di Montalcino Teatro, ideata e curata dal Teatrino dei Fondi, con la direzione artistica di Enrico Falaschi con il sostegno del Comune di Montalcino, del Ministero della Cultura e di Unicoop Firenze per un teatro che sia un luogo culturalmente vivo e prezioso per tutta la comunità.