‘Stelle che brillano’. Premiati i migliori con le preziose benemerenze Coni

‘Stelle’ che brillano. Ognuna nella propria disciplina o nel proprio ruolo. Campioni sotto i riflettori o professionisti che si muovono dietro le quinte. Sportivi che rappresentano l’eccellenza senese: il Coni Siena ha consegnato ieri mattina, nella sala delle Lupe, le benemerenze sportive a dirigenti, tecnici e atleti che si sono distinti in campo nazionale e internazionale. "Un ringraziamento particolare va a tutti premiati – dice il delegato provinciale Coni, Paolo Ridolfi –: lo screening è stato enorme, a Roma sono arrivati tantissimi curricula, la commissione apposita li ha esaminati tutti e ha scelto". "La presenza, di sostanza, delle istituzioni – aggiunge Ridolfi –, dimostra che a Siena e nella sua provincia c’è una rete di soggetti che si parlano, che vanno tutti nella stessa direzione, quella di consentire a più persone possibili, ragazzi, adulti, anziani, di praticare attività sportiva". Alla cerimonia, patrocinata dal Comune, ha partecipato anche il sindaco Nicoletta Fabio. "In questa sede si premiano persone che si dedicano con tempo, volontà e spirito di servizio all’attività sportiva – le sue parole – che è socializzante, inclusiva, fa bene al corpo, alla mente e allo spirito. Un ringraziamento, quindi, a chi nella mia città si impegna in tal senso, a prescindere dai risultati, che contano, ma non sono tutto". "Questa è una giornata dedicata al talento, alle eccellenze sportive della città e della provincia – aggiunge l’assessore allo Sport, Lorenzo Lorè –. Un’occasione per ricordarci quanto lo sport senese sia ad alti livelli ma anche quanto sia traversale: coinvolge bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ma anche tecnici e dirigenti e intere famiglie che vi si dedicano con sacrificio, passione e impegno. I nostri rapporti con il Coni sono molto stretti, quotidiani. Siamo sempre disponibili a sostenere progetti che riguardano le scuole, sia primarie che dell’infanzia e iniziative ed eventi sportivi. Ci è caro anche il tema delle infrastrutture sportive: senza strutture idonee e moderne cade quanto detto finora". Ecco allora l’elenco dei premiati. Stella d’argento al merito sportivo: Mauro Dottori (motociclismo). Palma di bronzo al merito tecnico: Marco Collini (pallacanestro) e Marco Quattrini (pentathlon moderno). Medaglie al valore atletico, relative all’anno 2022: Oro: Michelangelo Fatini (armi sportive da caccia). Argento: Marco Corradeschi (pesca sportiva e attività subacquee), Duccio Marsili (sport rotellistici) ed Elena Vallortigara (atletica leggera). Bronzo: Danilo Albanese (Aci Sport), Lisa Angiolini (nuoto), Gabriele Cannoni (sport rotellistici), Luciano Contorni (armi sportive da caccia), Daniele Damiani (pesca sportiva e attività subacquee), Marco Ganghini (biliardo sportivo), Ivan Giannini (pesca sportiva e attività subacquee) e Luca Tistarelli (armi sportive). Angela Gorellini