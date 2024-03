Stazioni Radio Base Approvato dall’aula il Piano di localizzazione

Il consiglio comunale di Poggibonsi ha adottato il Piano di localizzazione delle Stazioni Radio Base (Srb). "Uno strumento – ha spiegato il sindaco David Bussagli – che nasce in seguito a un impegno che ci eravamo presi proprio in sede consiliare, quello di disciplinare il collocamento dei futuri impianti nel rispetto di quanto prevede la normativa".

L’obiettivo è quello di razionalizzare il futuro sviluppo attraverso l’analisi della situazione attuale e delle richieste dei gestori per consentire l’erogazione del miglior servizio alla città. "Dal monitoraggio è emersa fatto emergere una situazione nettamente in regola – aggiunge Bussagli –. Abbiamo comunque previsto sessioni di verifica annuali pur in presenza di misurazioni che forniscono risultati molto al di sotto dei parametri in termini di emissioni".

L’unica installazione aggiuntiva rispetto al fabbisogno della città è stata individuata nei pressi della rotonda a Poggibonsi nord.