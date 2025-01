Statunitensi in testa per la spesa ai ristoranti

Un quarto della spesa nei ristoranti degli stranieri in Toscana è di clienti statunitensi e questo dato si rispecchia praticamente analogo nelle terre di Siena. è l’effetto di una rilevazione presentata da Mastercard al Teatro del Maggio musicale a Firenze, durante il Vetrina toscana day, una giornata di lavori con cui la Regione Toscana ha invitato interlocutori pubblici e privati per valorizzare i primi venticinque anni del progetto che promuove il turismo enogastronomico, in collaborazione con Unioncamere.

"Un dato rilevante, che ci conferma l’utilità di impegnarci ulteriormente per accogliere clienti in grado di apprezzare la ristorazione di qualità", ha osservato Filippo Grassi, Coordinatore Assoturismo Confesercenti per Siena e provincia.

Un impegno che già coinvolge direttamente le 298 imprese aderenti a Vetrina Toscana del territorio senese, su un totale di circa duemila in tutta la regione tra ristoranti, botteghe e strutture ricettive. Attività che potranno far leva anche sulla nuova veste del sito www.vetrina.toscana.it per valorizzare la propria offerta e le iniziative, sia quelle singole sia quelle collettive come Girogustando e Appunti di viaggio. Un ecosistema digitale esposto anche al Sigep, la fiera settore food al quale Grassi interviene in veste di responsabile nazionale intrattenimento di Fiepet Confesercenti e membro della giunta nazionale di Assoturismo.