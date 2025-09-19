"Stanza intitolata a Lello". Omaggio della Mens Sana al compianto Ginanneschi

A quasi tre anni dalla prematura scomparsa, la Mens Sana Basketball ha deciso di disputare una seconda edizione del Memorial Lello Ginanneschi e di dedicare al grande tifoso biancoverde, nonché apprezzato giornalista, uno spazio all’interno del PalaEstra.

"Abbiamo deciso intitolare quella che prima era la stanza della presidenza alla memoria di Lello Ginanneschi, mensanino purosangue che darà il nome a questo spazio. Diventerà una sala stampa subito dopo qualche piccolo lavoro di restyling".

Ad annunciarlo ieri nel corso della conferenza stampa sul rinnovo della sponsorizzazione tra Note di Siena Mens Sana ed Estra, il direttore generale della società sportiva di viale Sclavo, Riccardo Caliani: "Ci fa molto piacere aver pensato a qualcosa per ricordare un nostro grande amico come Lello. Un piccolo gesto che ci siamo sentiti di fare per onorare al meglio la sua memoria e il suo ricordo. Ringrazio il Gruppo Stampa, Matteo Tasso, la Lilt e la Contrada della Giraffa per questo fondamentale supporto, che ci hanno dato al fine di concordare questa iniziativa. Intitoleremo ufficialmente la nuova sala stampa e conferenze a Lello Ginanneschi domenica – ha aggiunto – prima della palla a due contro l’Etrusca Basket San Miniato, prevista per le 18,30 e subito dopo la presentazione del nuovo roster per quella che per noi sarà una serata indubbiamente speciale per tanti motivi".

Con Caliani anche il numero uno del club. "Questa per noi è una settimana particolare – ammette il presidente Francesco Frati – che arriva dopo qualche difficoltà logistica in riferimento alla fruibilità del campo, che abbiamo riavuto soltanto fa pochi giorni. È il motivo per cui siamo arrivati sotto data con l’organizzazione degli eventi, ma ci tenevamo moltissimo a ricordare per il secondo anno di fila Lello Ginanneschi, che era legatissimo a questa società così come al mondo dello sport e del giornalismo senese. Giocheremo in sua memoria la prima e ultima amichevole casalinga nella speranza che sia l’inizio di una stagione che ci può dare grandi soddisfazioni".

Infine il bilancio degli abbonamenti, con un numero, seppur parziale, molto alto che avrebbe fatto sorridere lo stesso Ginanneschi che fu tra i primissimi a sostenere la rinascita del club nel 2019, l’anno della ripartenza dal basso (eufemismo). "Sappiamo che dobbiamo convivere con la responsabilità della grande attenzione che c’è nei nostri confronti – conclude Frati –. Il calore dei tifosi verso la squadra è il nostro valore più importante e ci pone nella condizione di dover sempre cercare di fare le cose nel miglior modo possibile. Ci godiamo i quasi 600 tagliandi a dieci giorni dall’inizio del campionato e questa per noi è l’ennesima dimostrazione di un affetto unico".