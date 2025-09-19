L’isola felice di Scacciapensieri. Tanti servizi e aree verdi a due passi dal Policlinico

Una piccola isola felice a due passi dal centro, con tutti i servizi necessari e con tanti spazi verdi: questo è il quartiere di Scacciapensieri. Una zona residenziale che è attaccata al Policlinico delle Scotte e allo stesso tempo è molto vicina alla città, un fiore all’occhiello della periferia cittadina dove i residenti e gli esercenti si possono lamentare di poco o niente. Da sempre riconosciuto come un quartiere per famiglie di professionisti, Scacciapensieri raccoglie al suo interno importanti istituzioni senesi come l’Istituto Agrario Bettino Ricasoli e l’Osservanza, considerati due importanti punte di riferimento nella città.

Scacciapensieri è però anche una zona che durante l’estate ha vissuto momenti difficili, quando per qualche settimana la comunità tutta del quartiere ha dovuto fare i conti con una banda di ladri che ha derubato diverse abitazioni, creando paura e allarme tra i residenti.

Nella scorsa primavera il Comune aveva provveduto a sistemare il pezzo di strada che dall’Istituto Ricasoli risale il quartiere, tratto che ormai era chiuso da anni con un semaforo a regolare il traffico. L’amministrazione, ci comunicano gli abitanti, è sempre presente e risponde regolarmente agli interventi richiesti, soprattutto per quanto riguarda gli spazi verdi e il traffico ad alta velocità, un problema che però nonostante i numerosi interventi comunali persiste. Infatti la presenza di dissuasori di velocità e di una nuova segnaletica stradale non sembra scoraggiare gli automobilisti e continuano i problemi che riguardo il passaggio dei mezzi nel tratto di strada che attraversa il quartiere. Un problema che crea confusione e diagi soprattutto per la continua presenza dei bambini che frequentano i due asili presenti nella zona, e degli studenti dell’istituto agrario.

A Scacciapensieri i servizi sono presenti quasi nella totalità, tranne che per uno sportello bancomat, che ormai è assente da un po’ di tempo, ma tuttavia il primo sportello bancomat non è lontanissimo, trovandosi nel quartiere adiacente di San Miniato. Un servizio, quello del bancomat, che comunque al giorno d’oggi, sta scemando sempre di più vista la possibilità di usare la carta di credito un po’ ovunque, per qualsiasi tipo di bisogno, o in alternativa il pagamento con il tcellulare.

Un’altra tematica importante rimane quella dei posti auto, un po’ come in tutta la città. Qui però i pareri dei residenti sono contrastanti con qualcuno che afferma che i posti auto presenti sono sufficienti, mentre altri, soprattutto esercenti, dicono che si potrebbe fare meglio e averne qualcuno in più.

Il quartiere però tutto sommato mantiene la sua natura di zona piacevole e sopratutto sicura, un’isola felice che domina dall’alto la città e che soprattutto ha al suo interno tutti i tipi di negozi utili per la comunità che ci abita. Pizzeria, bar, asilo, scuole, parafarmacia, tabaccaio e addirittura una gastronomia, e poi tanti altri ancora. Un’unicità rispetto ai molti quartieri vicino alla città.

Dunque un fiore all’occhiello per tutta la città, che ancora oggi ospita un gran numero di famiglie, e un quartiere ricercato da chi cerca casa da comprare, con la bellezza dello spazio verde e la comodità legata alla vicinanza al centro e alla presenza dei servizi.