Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Siena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 17 anniAggressione fabbricaMuore nel boscoViolenza sessuale GubbioCosti elezioniCarla Cappelli
Acquista il giornale
CronacaStalking alla ex, evade da casa. Chiama il giornale
19 set 2025
REDAZIONE SIENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. Stalking alla ex, evade da casa. Chiama il giornale

Stalking alla ex, evade da casa. Chiama il giornale

Accusato di stalking dalla ex compagna evade dai domiciliari tagliando il braccialetto elettronico e dopo due giorni telefona a un...

Accusato di stalking dalla ex compagna evade dai domiciliari tagliando il braccialetto elettronico e dopo due giorni telefona a un...

Accusato di stalking dalla ex compagna evade dai domiciliari tagliando il braccialetto elettronico e dopo due giorni telefona a un...

Accusato di stalking dalla ex compagna evade dai domiciliari tagliando il braccialetto elettronico e dopo due giorni telefona a un giornale. "Sono andato via perché voglio sia detta la verità, quella uscita fino a ora non lo è, le denunce sono strumentali". A fare la chiamata è stato un uomo di 41 anni, di origine siciliana, che era sottoposto alla misura cautelare a casa di una sua amica, in un paese della cintura periferica di Siena, fino a domenica scorsa. Ora l’uomo è latitante e le vittime delle sue molestie sono sotto osservazione speciale. Da lunedì scorso il 41enne ha manomesso il braccialetto ed è scappato. È tuttora latitante. Sull’uomo gravano due procedimenti in corso ad Ancona per stalking, minacce e lesioni nei confronti della ex compagna e dell’avvocatessa di quest’ultima che difende la donna in una causa civile contro di lui. La legale era stata aggredita il 2 aprile scorso, fuori da un parcheggio ad Ancona, nel quartiere degli Archi. Il 41enne l’aveva presa per il collo e solo l’intervento dei passanti aveva evitato il peggio. Nella telefonata al quotidiano, durante il quale i giornalisti gli hanno detto di costituirsi subito, il ricercato ha riferito di aver scritto ai carabinieri prima di smontare il braccialetto: "Sto andando via per la mia libertà". Di tornare indietro non ci pensa: ora si trova "all’estero, in uno Stato dove potermi difendere e far emergere la verità". Il motivo per cui avrebbe violato la misura cautelare è legato alla figlia e al fatto che gli venga impedito di vederla, anche in base ad una relazione del tribunale, ricevuta otto giorni fa, secondo cui è "ossessivo, narcisista, con manie di grandezza e socialmente pericoloso". Il 41enne definisce "strumentale" questa relazione. Intanto ad Ancona le due donne - la ex e l’avvocatessa - sono sotto osservazione speciale da parte della polizia, una pattuglia controlla le loro case nel caso l’uomo decida di avvicinarle.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata