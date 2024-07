Stadio, passo decisivo del Comune: consegnate le chiavi al Siena Fc

Siena, 17 luglio 2024 – A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, con la Robur che inizierà il ritiro di preparazione estiva lunedì, il Comune ha consegnato al Siena Fc le chiavi del campo Bertoni all’Acquacalda, che sarà sede degli allenamenti della squadra di Magrini, e dello stadio Franchi che sarà invece la cornice dei bianconeri per la prossima Serie D, dopo un campionato da affittuari al Berni di Badesse. Con appositi atti amministrativi, infatti, lo scorso 27 giugno, la Giunta aveva individuato la società bianconera quale gestore delle due strutture in via d’urgenza fino al 7 luglio 2025.

«Sono già stati effettuati alcuni dei lavori programmati – ha confermato l’assessore all’Edilizia sportiva, Lorenzo Loré –. In ogni caso l’impianto in zona Acquacalda sarà fruibile per la data di lunedì 22 luglio (lunedì appunto ndr) quando il Siena ci ha espresso la volontà di un primo utilizzo. Gli interventi che abbiamo messo in cantiere proseguiranno in modo da permettere l’inizio della stagione, settore giovanile compreso".

"Il Comune di Siena – sottolinea Palazzo pubblico – ha stanziato 350mila euro per i due impianti, oltre ai 50mila già utilizzati per primissimi lavori di manutenzione del vecchio Rastrello, in modo da mettere a disposizione della Robur le due strutture per l’inizio dell’attività sportiva. L’amministrazione ha anche concordato che lunedì sarà effettuata un’operazione di pulizia della struttura Bertoni".

Il Siena, invece, "dovrà occuparsi fin da subito della manutenzione ordinaria degli impianti, con particolare attenzione ai campi, fermo restando i lavori programmati dallo stesso Comune".

Nelle linee di indirizzo date dall’amministrazione comunale è prevista la concessione gratuita dei due impianti fino al 7 luglio 2025 e comunque fino a individuazione del nuovo gestore; canone di concessione 500 euro; utenze e manutenzione ordinaria a carico del gestore; previsione di dieci giornate riservate all’amministrazione; riserva per settore giovanile alla nuova società o altra società in orario 17-20 (campo Bertoni); contributo del Comune a sostegno della gestione pari a 5mila euro".

Nei prossimi mesi l’amministrazione comunale lavorerà ad apposito atto per la gestione pluriennale degli impianti.

E se proprio lunedì prossimo il vice sindaco Michele Capitani sarà al ministero a Roma per parlare degli impianti sportivi, il giorno successivo, martedì 23, alle 9, la Commissione consiliare Sport del Comune farà un sopralluogo al Bertoni e allo stadio ’Franchi’. Intanto il Siena Fc parla di "un ulteriore passo in avanti nella crescita del club": "La società ringrazia il Comune per il raggiungimento di questo importante obiettivo con la speranza che le due strutture diventino teatro di una stagione di Serie D da protagonisti".