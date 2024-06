Stadio, affidata la gestione. La Robur torna a casa

Una data attesa con trepidazione, dalla Robur e dai tifosi: dopo un anno trascorso in affitto, a guardare la propria casa abbandonata a se stessa, preda del degrado e dell’incuria, la prima squadra di calcio della città, il Siena Fc, lunedì 8 luglio, tornerà nella disponibilità dello stadio Artemio Franchi e del campo Bertoni all’Acquacalda. La giunta comunale, dopo l’accordo trovato nei giorni scorsi, ha infatti dato concretezza alle parole: ieri, tramite delibera, ha individuato nel club di Simone Giacomini, il gestore, in via d’urgenza, delle due strutture (fino al 7 luglio 2025, o comunque fino a individuazione del nuovo gestore). Palazzo pubblico, nell’atto, specifica che l’azione si è resa necessaria per "garantire la sicurezza e la fruibilità dei luoghi, nonché tutte le operazioni di preparazione all’imminente inizio del campionato di Serie D". Sarà la direzione Cultura e Turismo a predisporre un’adeguata convenzione, che contempla alcune direttive: "Concessione gratuita dei due impianti; canone di concessione di 500 euro; utenze e manutenzione ordinaria a carico del gestore; previsione di dieci giornate riservate all’amministrazione; riserva per il settore giovanile alla nuova società o altra società in orario 17-20 (campo Bertoni); contributo del Comune a sostegno della gestione pari a 5mila euro". Sempre nell’atto si legge anche che "le vicende processuali ancora in corso (l’Acr Siena ha citato l’amministrazione in tribunale chiedendo un risarcimento di 18 milioni e 450mila euro, con il Comune pronto a chiedere a sua volta i danni, ndr) e l’impossibilità di procedere in tempi brevi all’affidamento degli impianti in questione, hanno reso opportuno un affidamento temporaneo". "Abbiamo confermato il fattivo sostegno al Siena Fc attraverso questo affidamento – ha affermato l’assessore allo Sport e all’Edilizia sportiva, Lorenzo Lorè –, effettuato in tempi brevi per permettere l’inizio dell’attività sportiva della società in vista della prossima stagione. Un altro atto avrebbe richiesto tempi burocraticamente troppo lunghi, ma durante la stagione sportiva l’amministrazione lavorerà a un affidamento pluriennale. Siamo soddisfatti di aver restituito queste strutture alla comunità sportiva senese, investendo oltre 400mila euro per consegnare strutture adeguate dopo oltre un anno di abbandono".

Angela Gorellini