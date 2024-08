Squarci: "Tradizione e tanti eventi. Saranno 90 i nuovi battezzati"

"La festa titolare è il momento più identitario della Contrada e l’Istrice è intenzionata a celebrarla nei modi usuali e con l’impegno di sempre", osserva il priore di Camollia Emanuele Squarci. Che ieri pomeriggio ha dato il via al programma delle celebrazioni in onore del patrono San Bartolomeo apostolo con la presentazione del terzo volume della ’Collana bilioteca Falassi’ dal titolo ’Camollia, tra storia e memoria’.

Poi ci saranno gli appuntamenti tradizionali.

"Dalla cerimonia di consegna della borsa di studio Iappini e del Premio Fabio Sergardi, alla cerimonia del diciottesimo a palazzo Nerli Pieri’, previste oggi a partire dalle ore 18. Un appuntamento speciale quello che si svolgerà invece alle 17 con la donazione da parte della famiglia Coradeschi-Cristofani dei ’Cimeli di un istriciaiolo garibaldino: frammenti di storia della vita di Giovanni Battista Fedolfi’".

Di cosa si tratta?

"Alcuni contradaioli hanno ritrovato sul mercato antiquario dei cimeli, dall’abbigliamento alle armi, che riguardano un istriciaiolo garibaldino. Li hanno acquistati e adesso vengono donati alla Contrada".

Domani alle 16,30 il battesimo nella piazzetta della Magione. Quanti saranno i nuovi istriciaioli?

"Molti, siamo intorno ai 90. Al mattino è previsto come sempre l’omaggio ai contradaioli defunti al Laterino e alla Misericordia, alle 10 la visita dei giovani istriciaioli e del Gruppo di mutuo soccorso alle case di riposo Campansi e Villa Rubini. La giornata si concluderà con il ricevimento della Signoria al Cavallerizzo , il Mattutino nell’oratorio, poi gastronomia e giochi tradizionali nel rione. E domenica 25 l’Istrice gira".

Per quanto riguarda il Braciere, uno degli appuntamenti dell’estate atteso dai senesi, cosa cambia?

"Non fa parte, come sapete della festa titolare. Vedremo come lo gestiremo, probabilmente sarà rivolto, come per le attività durante l’anno, solo a soci e famiglia".

In occasione della Festa titolare quale è il messaggio di Squarci ai suoi contradaioli?

"Il senso della Contrada è quello dell’orgoglio e, come ho detto in avvio, dell’appartenenza ad essa che va al di là delle vicende temporanee".

La.Valde.