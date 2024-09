La storica rivale di Federica Pellegrini si sposa: Sarah Sjostrom, nozze da sogno in Val d’Orcia

Siena, 29 settembre 2024 – Non solo Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: anche la nuotatrice svedese Sarah Sjöström, 31 anni, ha scelto la Toscana per sposare il compagno Johan De Jong Skierus, 35 anni. Il matrimonio tra la campionessa olimpica dei 50 e 100 stile libero a Parigi 2024 e il fidanzato (schermidore e legale specialista in antiriciclaggio alla Danske Bank) si è svolto sabato 28 settembre a Pienza, in una romantica cerimonia al tramonto in una cornice bellissima, affacciata sulla Val d’Orcia.

I look degli sposi

Pochi intimi gli invitati, che hanno assistito al sì della pluricampionessa mondiale e storica avversaria (ma anche amica) della nostra Federica Pellegrini, e alla festa, in un classico casale della campagna toscana. Abito bianco per Sarah, un modello morbido e scivolato in raso, perfetto per adattarsi al fisico statuario della nuotatrice, firmato dal principale stilista di alta moda svedese Lars Wallin: un piccolo strascico e con le maniche lunghe, il tocco sensuale dato dalla schiena completamente scoperta se non per due sfottili bretelle luccicanti e a impreziosire il tutto il lunghissimo velo.

La coppia svedese ha scelto la Val d'Orcia per celebrare il loro matrimonio: scatti dalle nozze (Instagram)

In beige chiaro invece Johan, in un completo coordinato con la cravatta e sotto una classica camicia bianca. Sempre in raso, ma in un verde oliva perfetto per la stagione, le damigelle della sposa, arrivata da sola all’altare dove ad aspettarla c’era il futuro sposo coi testimoni e il celebrante. L’organizzazione delle nozze è stata interamente affidata a Event Italy, wedding planner svedese in Toscana.

La cena

Tipico anche il menù offerto agli ospiti dalla coppia per la cena post celebrazione: un buffet in giardino accompagnato da musica dal vivo e poi la cena all’interno dell’agriturismo, tra salumi e formaggi locali (non poteva mancare il pecorino di Pienza), pappa al pomodoro e pici, un secondo a base di carne Chianina e per finire tiramisù e millefoglie composta sul momento come torta nuziale. E poi via alle danze in pista, con il cambio d’abito di Sarah Sjöström: dal lungo al corto, un mini dress simile al vestito da sposa ma grintoso e sicuramente più agevole per lanciarsi in pista fino a tarda notte a festeggiare.

Sarah Sjöström e Johan De Jong Skierus (Instagram)

Il pre wedding

I due campioni svedesi neo sposi hanno scelto la Toscana per il loro sì e anche per i giorni precedenti al matrimonio, come dimostrano i tanti scatti che li immortalano in varie località della provincia di Siena, a cavallo tra le colline del basso chianti e la magnifica Val d’Orcia.

La sera prima dei fiori d’arancio, per il pre wedding, Sarah Sjöström e Johan Skierus hanno scelto ad esempio il piccolo borgo di Monticchiello, vicino alla location delle nozze, per una cena alla Taverna da Bronzone a base di piatti della tradizione della bassa Toscana e l’avvio di una festa indimenticabile.