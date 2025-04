Sport: passione e condivisione. Un’indagine tra i gusti giovanili

La nostra classe ha svolto un’indagine sugli sport più praticati dell’istituto G. Papini. Qui a lato si può vedere il grafico degli sport più comuni nella scuola con le percentuali. Come potremmo osservare, i ragazzi della fascia d’età tra gli undici e i quattordici anni praticano non solo la pallavolo e il calcio ma anche il basket, il tennis, i vari tipi di danza e la ginnastica (artistica, ritmica…), le arti marziali e altri. Invece dai dati che emergono dal sondaggio eseguito nella nostra scuola la maggior parte degli alunni praticano calcio e pallavolo mentre il basket è lo sport meno praticato.

Dopo aver trattato il grafico riportiamo delle interviste sugli sport più praticati della nostra scuola, fatte agli allenatori degli alunni. Una è l’allenatrice di pallavolo dell’associazione sportiva dilettantistica Sporting G.A.U. (Arbia,SI), Stefania Calzolari e l’altro è l’allenatore di calcio dell’associazione sportiva Taverne d’Arbia, SI (ASTA), Gianni Santi.

Secondo te perche’ le/i tuoi ragazze/i praticano questo sport?

Pallavolo: "La pallavolo è uno sport di squadra e nelle nostre realtà è quasi esclusivamente femminile. Le ragazze quando vengono da sport individuali nella fase adolescenziale hanno sicuramente bisogno di trovare uno sport di squadra".

Calcio (C): "Lo praticano perché è una disciplina che oltre a tenersi in forma consente di sviluppare lo spirito di empatia, di comunicazione e il lavoro di gruppo".

Quali sono i momenti piu’ difficili da affrontare come allenatore?

Pallavolo: "La fase più difficile è rendere tutto il gruppo omogeneo, collaborativo e disposto sempre ad imparare e i momenti in cui si perde o in cui si gioca male sono quelli in cui hanno bisogno di maggiore supporto da parte dell’allenatore".

Calcio : "Fare l’allenatore non è un compito semplice. Bisogna saper mantenere un certo equilibrio nel gruppo tra i ragazzi che hanno un carattere diverso e sapere comunicare con i genitori quello che non va".

Quali sono i benefici sia fisici che mentali di questo sport?

Pallavolo: "I benefici fisici sono quelli di tutti gli sport come la resistenza, la corsa, il salto. Sono più importanti, secondo me quelli mentali, perché riescono a confrontarsi, a legare, a esprimere anche la rabbia, la gioia, e danno magari sfogo a tutte le emozioni che sennò resterebbero anche represse".

Calcio: "Penso che lo sport in generale faccia bene sia alla salute fisica che mentale. Possono aiutare a mantenere il cuore in salute, rafforzare i muscoli, ridurre lo stress e migliorare la concentrazione".