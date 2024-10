Sport alla Fiera di Sinalunga. Mille persone in passeggiata

Attese oltre mille persone questa mattina per la storica ’Passeggiata alla Fiera’ di Sinalunga, edizione n. 49 che vede in prima fila l’Atletica Sinalunga. Un evento dai grandi numeri e che vedrà ai nastri di partenza della gara competitiva (12,6 km) oltre 200 podisti in arrivo anche dalle zone di Arezzo, Perugia, Siena e Firenze. Prevista anche la passeggiata con due percorsi dedicati, uno di 8,6 km e l’altro di 5,1 km, dove ci sarà la possibilità di scoprire o riscoprire le zone più belle di Sinalunga. La gara competitiva partirà alle ore 9,30 da via P. Pasolini, nella zona del centro commerciale ’I Gelsi’ (i partecipanti alle passeggiate partiranno in coda alla gara competitiva) con le premiazioni previste alle 11. Ristori durante la gara e gran ristoro alla fine, sarà attivo anche il servizio docce. Da sottolineare che oggi sarà l’ultimo giorno della Fiera alla Pieve con i banchi che animeranno la parte bassa della cittadina, il luna park per i ragazzi, lo street food nella zona della stazione. Una giornata tra sport (la mattina gioca anche il Tc Sinalunga contro i campioni d’Italia del Ct Vela Messina), shopping, sapori, iniziative.

Luca Stefanucci