Sponsorizzare i grandi eventi. Le novità

Su proposta del Sindaco Nicoletta Fabio, la giunta ha deliberato le linee di indirizzo per l’individuazione di sponsorizzazioni a sostegno di iniziative e manifestazioni promosse dal Comune, in particolare per attività a sostegno di iniziative ed eventi culturali. La Giunta ha deciso "di impartire gli indirizzi amministrativi necessari all’attivazione di tutte le procedure necessarie per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la sponsorizzazione dei grandi eventi: Natale; Capodanno; la stagione teatrale; la rassegna estiva; le attività didattiche teatrali e culturali per le scuole; i concerti in Piazza del Campo (grandi eventi); le attività espositive (Galleria Olmastroni, Magazzini del Sale); le rassegne culturali".