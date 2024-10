"Spero di rendere Siena fiera di me. Cresciuta con il fazzoletto al collo"

Bellezza nella bellezza. Non c’era forse luogo più adatto della Loggia dei Nove, la splendida terrazza di Palazzo Pubblico che si affaccia sulle colline senesi, per il saluto della città a una delle sue bellezze più raccontate di questi giorni, la ventiquattrenne Ofelia Passaponti, incoronata Miss Italia 2024.

Ma nonostante la solennità del luogo l’incontro di ieri è stato tutto fuorché formale. Emozioni genuine, senza alcun filtro di maniera, per accogliere nella sua città una senese che torna da un’esperienza da sogno e si prepara rincorrerne tanti altri.

A portarle il saluto dei suoi concittadini, il sindaco Nicoletta Fabio, amica della famiglia Passaponti e legata alla miss da uno dei legami più profondi che la gente di Siena porti nel cuore, quello della Contrada.

"Ho visto nascere questa ragazza – ha raccontato la prima cittadina – e l’ho vista crescere. È una contradaiola dell’Istrice, che è anche la mia Contrada. Per questo la soddisfazione di averla qui oggi ha diverse sfumature, per me. Ma per la città è comunque un momento importante avere una senese che vince un concorso di questo tipo. Noi, basta guardarsi intorno, siamo abituati alla bellezza e questa è l’ennesima dimostrazione dell’affinità elettiva che la nostra gente ha con tutto ciò che è bello. Non solo la bellezza esteriore, che resta comunque un valore, ma anche la bellezza che accompagna uno spirito positivo".

A nome del Comune il sindaco ha omaggiato la miss con vaso di ceramica che riproduce il Guidoriccio da Fogliano.

"Questa avventura ti porterà distante – le ha detto la prima cittadina – ma questa sarà sempre casa tua". Laureata in Scienze della Comunicazione, pallavolista e occasionalmente modella, Ofelia Passaponti non ha risparmiato sorrisi e ringraziamenti per l’accoglienza, emozionata visibilmente per questo fiabesco ritorno a casa.

"È un immenso onore ricevere questo riconoscimento da parte del sindaco – ha detto – e tornare a casa dopo le emozioni di Miss Italia è a sua volta un’altra emozione incredibile. Per me questa città non è solo casa, ma anche la culla dei miei sogni, delle mie ambizioni, dei miei valori. Sono cresciuta con il fazzoletto al collo. Rappresentare Miss Italia è veramente un onore e portare con me Siena, con la sua storia, la sua ricchezza e le sue tradizioni lo è ancora di più. Spero di esserne all’altezza e di rendervi fieri di me".

Anche il rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, ha partecipato all’incontro in Comune: "Abbiamo la fortuna di vivere immersi in tanta bellezza, adesso ne abbiamo un’altra manifestazione riconosciuta a livello nazionale".

Emozionato anche Alessio Stefanelli, responsabile di Miss Italia Toscana, che ha raccolto il testimone dal padre Gerry, storico patron della manifestazione recentemente scomparso.

"Devo ringraziare Ofelia – ha detto Stefanelli – per questo splendido regalo che ha fatto a me e a mio padre, che amava questo concorso".

Come ufficializzato infine dalla fondatrice del Terra di Siena Film Festival, Maria Pia Corbelli, Ofelia Passaponti sarà la madrina della ventottesima edizione della rassegna che si aprirà a Siena il 5 novembre.

Un altro grande appuntamento che proietta la nostra città nel panorama internazionale del cinema.

Riccardo Bruni