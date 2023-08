Spedizione di moto e bici nei luoghi delle vacanze

A Siena è disponibile ’2ruotExpress’, servizio di trasporto moto e bici di SDA, corriere espresso di Poste, che permette di spedire veicoli a due ruote in Italia e Spagna. Una soluzione comoda e pratica per spedire il mezzo nella località in cui si andrà in vacanza per poi muoversi in libertà. Per usufruire del servizio basta consegnare il mezzo a una delle filiali SDA a Siena.