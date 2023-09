Specializzazione in Beni storico artistici. Aperto il bando

Aperto fino al 2 ottobre il bando per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in Beni storico artistici del dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena. Sono 30 i posti disponibili per il prossimo anno accademico. Per la prima volta sono state attivate due borse di studio che premiano il merito e aiutano a sostenere i costi di studio a Siena. Possono accedere al bando i laureati nei corsi di laurea specialistica o magistrale in Storia dell’Arte o quanti hanno conseguito il diploma di laurea del vecchio ordinamento in Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione primaria, Architettura, Conservazione.