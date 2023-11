Specializzato in colpi nelle case Arrestato dopo 3 anni di ricerche

Pensava di averla fatta franca. Si era anche ben organizzato per dribblare le ricerche delle forze dell’ordine dopo che, nel 2020, in piena pandemia Covid, era svanito nel nulla. Da quel momento gli stavano dando la caccia in quanto doveva scontare in carcere un anno e 5 mesi a seguito di due condanne passate in giudicato. Alla fine lo sloveno, 33 anni, che era specializzato in colpi in abitazione, è stato scovato dai carabinieri in provincia di Lucca. E portato in cella dove pagherà il conto con la giustizia.

Non si trovava più nel Senese, si era trasferito ad Altopascio. Tanto non aveva una dimora fissa. Credeva forse di passare inosservato, invece il ladro è stato sfortunato incappando in un accertamento dei carabinieri locali. Verso le 18 di martedì, infatti, controllando il territorio, hanno messo gli occhi su una macchina posteggiata nel parcheggio di un albergo del paese. Verificata la targa, è risultata segnalata perché collegata ad alcuni furti nelle case. Così si sono diretti nell’hotel per capire se apparteneva a clienti che alloggiavano lì. In effetti erano arrivati a bordo di quella vettura un serbo e uno sloveno, la risposta degli addetti della struttura ricettiva. Non restava che andare in camera. I carabinieri, però, avendo qualche dubbio sull’identità dei due uomini, li hanno portati in caserma. Ed è saltato fuori che il passaporto del serbo era regolare mentre le generalità dello sloveno non corrispondevano all’uomo. Hanno scoperto così che, in verità, il 33enne era la persona a cui davano la caccia le forze dell’ordine dal febbraio 2020 in quanto doveva andare in cella per scontare un anno e 5 mesi di reclusione per furto in abitazione. Non c’è stato scampo per lui: i militari dell’Arma l’hanno portato nella casa circondariale di Lucca dove si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La.Valde.