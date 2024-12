Speciale concorso fotografico. Raccolta fondi per ematologia

Parte il bando del 6° Concorso Nazionale di fotografia Sienail e Grosseto. Come ogni anno tutto il ricavato sarà devoluto al reparto di Ematologia delle Scotte di Siena. Il concorso ha lo scopo di raccogliere fondi per finanziare progetti di ricerca del reparto di Ematologia dell’ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena. Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia, professionisti o amatori, che possono inviare un massimo di tre fotografie per sezione.

Sarà possibile partecipare inviando le foto entro il 15 marzo 2025 a [email protected] (nella email si prega di specificare il cognome, il numero di cellulare, la categoria/e a cui si vuole partecipare ,l’importo del versamento effettuato). Versando a Sienail la quota di partecipazione di 27 euro, la cifra non cambia partecipando ad una o piu’ sezioni (quindi si possono inviare fino a 9 foto ).

Il versamento deve essere fatto sul conto corrente di Sienail, specificando nella causale Concorso fotografico/ vs nome e cognome. Le foto devono essere in jpg, dimensioni minime 1200 pixel e massime 4000 pixel, per il lato lungo per queste tre categorie. Le foto devono essere rinominate solo con il nome ed il cognome e raggruppate per categoria IBAN : IT45T0103014200000008598474. Le sezioni per partecipare sono: le persone, la natura, la bellezza. Le foto devono essere necessariamente inviate per email e devono essere divise per categoria. Foto da cellulare con tema libero ( solo per quest’ultima categoria ,le foto possono essere inviate per

w.app al numero 3387615052), per questa sezione, il costo di partecipazione sarà di 17 euro e si possono inviare fino a 3 foto. La premiazione si svolgerà a Siena il 29 marzo 2025,con il patrocinio del Comune di Siena, nella Sala delle Lupe , all’interno del Palazzo pubblico, in Piazza del Campo , alle 17,30. Qui si potranno vedere, su grande schermo , tutte le foto che hanno partecipato e verranno premiati i vincitori con soggiorni e buoni acquisto. Anche gli autori delle foto nominate riceveranno una pergamena. A seguire ci sarà la cena di gala, al costo a persona di 36 euro, per condividere la nostra passione per la fotografia, fra vecchi e nuovi amici. Per info:

Silvia 3387615052

Ufficio Sienail Raffaella

0577 281844 (mattina).