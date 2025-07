Lars Rock Festival: le migliori band sul palco dei Giardini Pubblici

I Giardini Pubblici di Chiusi si accendono con il Lars Rock Fest. Da domani a domenica, torna la tre giorni di musica e cultura alternativa a ingresso gratuito, organizzata dal Gruppo Effetti Collaterali. E quest’anno, con l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese che è la Capitale Toscana della Cultura, il festival si prepara a un’edizione straordinaria. Protagoniste del cartellone saranno le band selezionate dal direttore Marek Lukasik. Domani aprono agli inglesi Cucamaras, quattro musicisti della scena indie/post-punk originari di Nottingham, ai quali seguiranno Italia 90 e alla fine gli headliner della serata, che saranno i Mclusky, il trio gallese di estrazione punk e indie rock. Il cantautore americano Joseph Arthur sarà il protagonista del matinê di sabato 5 nella città vecchia di Chiusi, mentre ad aprire i concerti della sera sarà Lostatobrado. A seguire, gli australiani Party Dozen, duo noise-rock sperimentale, e gli headliner Black Country, New Road che presenteranno il loro ultimo album ’Forever Howlong’. Il gran finale è affidato ai londinesi The Heliocentrics e agli americani Karate.

Lars Rock Fest conferma anche quest’anno la media partnership con Battiti, il magazine musicale di Rai Radio 3 dedicato alle musiche avventurose della contemporaneità, dal jazz all’elettronica sperimentale, e con Controradio Firenze e il suo storico concorso Rock Contest.

Anche quest’anno il Lars Rock Fest ospita Open Book, il festival dell’editoria nelle sue forme indipendenti. Non mancheranno il mercatino dell’artigianato, la fiera del disco e l’area ristoro con prodotti del territorio e piatti della tradizione con opzione vegetariana e vegana. Dj set accompagneranno il pubblico prima, durante e dopo i concerti.

"Il Lars Rock Fest – affermano gli organizzatori – ha iniziato un percorso di sostenibilità degli eventi culturali, fa parte del circuito delle ‘eco-feste’, non utilizza plastica monouso e l’acqua è distribuita gratuitamente. E per sottolineare l’attenzione al pubblico che viene da fuori, ci sarà il Lars Rock Shuttle, la navetta gratuita per spostarsi da Chiusi centro storico, dalla stazione ferroviaria e dalla zona campeggio verso l’area dei concerti".

Riccardo Bruni