Spazi verdi da proteggere. Previsto un investimento da oltre 300mila euro

Il colle di Colle in mezzo alla natura punta sul verde. Sono, infatti, in arrivo corposi investimenti per gli spazi verdi di Colle. L’ammontare delle risorse destinate alla manutenzione del patrimonio delle aree verdi del comune e del patrimonio arbore della città è di circa 300 mila euro. "Un miglioramento importante e necessario – sottolinea il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Stefano Nardi – per consentire l’utilizzo in sicurezza da parte dei più piccoli dei nostri parchi e che si affianca a un intervento di manutenzione del patrimonio arborio che partirà anche questo nelle prossime settimane consentendo la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e del parco". Nelle prossime settimane prenderanno il via diversi interventi di manutenzione straordinaria dei parchi pubblici comunali. La Giunta comunale a fine anno ha stanziato risorse per realizzare importanti interventi di manutenzione e sostituzione degli arredi urbani esistenti e delle aree gioco situate in alcuni parchi molto frequentati. I lavori, in particolare, si concentreranno sull’area gioco del parco dell’Agrestone e nel parco del Torrione, nella zona alta della città. "Con il verificarsi delle forti raffiche di vento, infatti, si erano constatate delle cadute di alberi – continua Nardi – pertanto dopo aver incaricato un agronomo che ha che ha svolto delle verifiche sullo stato di salute delle piante all’interno del parco è stato deciso di operare con potature e abbattimenti controllati necessari alla messa in sicurezza". I due interventi seguono quello dell’area verde di via Saffi dove recentemente ha preso il via un cantiere per l’adeguamento dell’area giochi e il miglioramento della sua accessibilità. All’Agrestone verrà installata anche una nuova area fitness con attrezzi ginnici per la realizzazione di attività sportive all’aria aperta. Con questi due interventi inoltre verranno installati giochi accessibili anche per bambini con disabilità sia nel parco del Torrione che in quello dell’Agrestone. Da sempre la città di Colle è impegnata sul fronte della tutela dell’ambiente, della natura ed anche al suo verde pubblico. Questa è un’occasione per poter vedere rinnovata non solo un’attenzione ai parchi urbani, ma anche dove viene a concretizzarsi la volontà di uno sviluppo per le aree verdi del territorio.

Lodovico Andreucci