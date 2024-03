Sottopasso ferroviario indecoroso

Davvero una pessima cartolina senese: non commentabile è l’immagine del sottopasso pedonale della stazione Ferroviaria, percorso da centinaia di persone ogni giorno in arrivo a Siena, che unisce piazzale Rosselli con via Riccardo Lombardi. Vanno bene i murales, voluti dal Comune, ma è lo stato di degrado a non giustificarsi: mancanza di manutenzione ordinaria e di pulizia, con presenza anche di escrementi umani.

Sono diverse le segnalazioni giunte da parte di cittadini che richiedono attenzione e responsabilità da parte degli enti cmpetenti per un varco pedonale frequentato quotidianamente da pendolari in arrivo per motivi di lavoro a Siena e da tanti studenti, oltre che dai turisti di passaggio in stazione. In via Lombardi infatti attraccano i pullman extraurbani, comprese le corse scolastiche: il sottopasso è dunque l’accesso alla città per tanti, che lo percorrono per raggiungere piazzale Rosselli e da lì, attraverso la scala mobile, l’Antiporto e poi il centro storico.

Il terminal bus in via Lombardi è stato inaugurato nel novembre 2015 al termine di lavori che hanno interessato anche il sottopasso di collegamento.