Sospiro di sollievo a Palazzo pubblico: "Impianto al Siena Fc prima possibile"

Assessore Lorenzo Lorè, che giornata è questa?

"Una giornata importante, partiamo dal sopralluogo per restituire l’impianto alla città in tempi brevissimi".

C’è un’ipotesi sui tempi?

"Prima concludiamo le verifiche, ancora è troppo presto".

Considerate chiusa la partita legale?

"Per noi sì, se Acr Siena vorrà proseguire altre strade, non possiamo prevederlo".

Escludete il rischio che l’Acr Siena possa tornare nell’impianto?

"Noi oggi siamo tornati in possesso del ’Franchi’, è quello che conta".

Avete già un’idea dei costi da sostenere?

"Le valutazioni partono da oggi, posso solo dire che il Comune metterà a disposizione ciò che servirà".

E per i lavori più importanti?

"Ci sono progetti da aggiornare, ma oggi non sono all’ordine del giorno. Ora l’obiettivo è consegnare lo stadio al Siena Fc, anche se con capienza ridotta".

Cosa ha provato in questo periodo?

"È difficile, quando non si riesce a fare ciò che si vorrebbe. Ma arrivare a oggi non è stata una strategia di attesa: prima non ci era consentito entrare".

Cosa pensa di critiche, striscioni e contestazioni?

"Chi lo ha fatto, è stato mosso dal cuore e dalla passione. Quindi non c’è alcun problema".

O.P.