Sono arrivati i fondi per ‘curare’ la frana

Boccata di ossigeno da 680mila euro per consolidare Borgo alle Piazze nella frazione di Ulignano dalla frana nel 2019 causata dal maltempo che fece preoccupare e non poco, creando disagi ai residenti del piccolo borgo. La stessa amministrazione si mise subito al lavoro per progettare l’intervento e trovare le risorse dal proprio bilancio per la progettazione e per i lavori futuri. Dai primi finanziamenti stanziati dal bilancio comunale, oggi l’intervento è interamente finanziato da contributi esterni grazie alla Regione. "La buona notizia dei lavori – commenta soddisfatto il sindaco Andrea Marrucci – è che inizieranno in estate per un importo da 680mila euro cominciando dalla la pulizia dell’area di cantiere per 40mila euro con le risorse ottenute sui fondi della Protezione Civile tramite la Regione legati agli eventi meteo del novembre 2019".

Romano Francardelli