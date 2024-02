Sonda cardiologica. Dono a Campostaggia

La sonda cardiologica pediatrica entra nella dotazione dell’ospedale di Campostaggia. Tutto ciò grazie al progetto solidale, che si è concretizzato ieri con la consegna da parte degli Amici di Poggibonsi. a beneficio del reparto di Cardiologia del padiglione valdelsano. Un ulteriore miglioramento delle apparecchiature. "Per noi degli Amici di Poggibonsi l’iniziativa rientra nelle tante attività che portiamo avanti da 30 anni, per la città e l’ospedale", spiega Flaminio Benvenuti, presidente dell’associazione. "L’eccezionale impegno umano degli Amici di Poggibonsi trova espressione nel dono di uno strumento che garantisce una maggiore disponibilità degli ecocardiografi utilizzabili nel reparto di Cardiologia, con ricadute positive per cittadini. Una grande dimostrazione di solidarietà e attaccamento all’ospedale da parte delle comunità della Valdelsa": lo ha detto l’assessore regionale al Diritto alla Salute, Simone Bezzini, intervenuto alla cerimonia insieme con il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli. Quindi, per la Asl Toscana Sud Est, il direttore generale Antonio D’Urso, la direttrice del presidio Lucia Grazia Campanile, il direttore della Cardiologia Antonio D’Arpino. "Fino a oggi – ha detto D’Arpino - gli esami sui piccoli pazienti pediatrici ambulatoriali venivano garantiti con l’unico ecocardiografo portatile che disponeva della sonda dedicata. Questa nuova sonda permetterà di utilizzare anche l’ecocardiografo da poco acquistato con i fondi del Pnrr, Saranno inoltre evitate spiacevoli interruzioni del servizio in caso di guasto". "La nuova sonda andrà a implementare la strumentazione utile per l’ambulatorio di cardiologia pediatrica - conclude il dg D’Urso - segno che le attività di Campostaggia sono sempre in evoluzione e i servizi crescono".

Paolo Bartalini