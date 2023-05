Soldi e idee per delimitare le nuove povertà

Pino Di Blasio

Se c’è una polemica tra ex presidenti del consiglio che mi fa ridere, è quella su chi ha messo più soldi per arginare la povertà, ridurre le tasse sul lavoro e aumentare i redditi e i consumi delle famiglie. Tra Renzi, Conte, Draghi e Meloni sta andando in scena un duello di carta sulle ’grandi rivoluzioni’ dell’assegno da 80 euro, del reddito di cittadinanza, dei bonus su tutto e dell’assegno di inclusione. Non vogliamo essere perfidi nel ricordare il famoso proclama dalla balconata di Palazzo Chigi del vicepremier Di Maio: "Abbiamo abolito la povertà" tuonò a maggio 2018. Ma nessuno avvertì i poveri. Oggi riparte la telenovela, dando ragione allo scrittore Falcones: "I potenti litigano e a rimetterci sono sempre i poveri".