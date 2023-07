Sito Transitorio Posto speciale per Madame

"Day off nel mio posto speciale": così ha scritto sul proprio profilo Instagram, Madame, alle anagrafe Francesca Calearo, accompagnando il testo con due immagini che la ritraggono al tramonto accanto al Sito Transitorio, insieme al suo bassotto.

La cantautrice, molto apprezzata, in particolare dai giovani, conosce evidentemente la zona: la scorsa estate ha tenuto un concerto, molto bello, in Fortezza e anche in questi giorni è tornata in Toscana per il suo nuovo tour: lunedì è stata protagonista sul palco del Musart Festival, a Firenze.