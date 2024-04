S’inaugura l’area camper al lago. E’ stata realizzata al Centro visite

Non c’è guida o rivista specializzata per camperisti che, in un itinerario toscano, non suggerisca Montepulciano per una sosta (e una visita). D’altra parte, fin dai primi anni ’90 la cittadina, non ancora meta consolidata di viaggi, puntò sul turismo itinerante, intuendone le potenzialità; si diede infatti vita alla grande area di sosta dello Sterro che, per il recentissimo ponte di Pasqua, ha fatto registrare ancora una volta il "tutto esaurito". Ora l’offerta rivolta a chi ama viaggiare con la casa su ruote si potenzia e si amplia: viene infatti inaugurata l’area camper situata presso il centro visite del lago di Montepulciano, riserva naturale della Regione Toscana. Il progetto, redatto dal tecnico Luca Protasi, prevede cinque stalli di 40 metri quadrati ciascuno, su una superfice il cui 20% è destinato a siepi e alberature, e comprende bagni con zona lavaggio stoviglie, WC e docce pienamente accessibili, nonché le indispensabili colonnine per il rifornimento dell’energia elettrica e dell’acqua e pozzetti per lo scarico; disponibile anche la connessione wi-fi. L’ingresso è automatizzato, in prospettiva comandato anche da una app. Costo complessivo dell’opera, poco meno di 110mila euro di cui 40mila provenienti da uno specifico bando della Regione Toscana per la promozione e il sostegno del turismo all’aria aperta. La gestione dell’area sarà affidata all’Associazione Tre Berte, già titolare dello stesso compito per il centro visite, a cui spetteranno, tra l’altro, la bigliettazione, attività di manutenzione e pulizia e la promozione del servizio. Due le tariffe giornaliere, 10 e 15 euro, in base alla stagione, comprensive dell’uso dei servizi; è ammesso anche il rifornimento e scarico dell’acqua.

Diego Mancuso