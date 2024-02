Sinalunga ora sventola la Bandiera arancione

Si arricchisce l’elenco delle Bandiere Arancioni in Italia, il Touring Club ne ha premiate 281 per il triennio 2024-2026. Confermate le 277 precedenti, quattro le novità: tra queste c’è Sinalunga che va ad arricchire la truppa toscana, la più numerosa in Italia, arrivata a 43 Bandiere Arancioni con la provincia che è la maggiormente rappresentata con 17 località premiate: oltre a Sinalunga, Casole d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chiusi, Montalcino, Montefollonico, Montepulciano, Monteriggioni, Murlo, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, Sarteano e Trequanda.

Soddisfatto il primo cittadino di Sinalunga: "Questo riconoscimento sottolinea il lavoro in questi anni sui temi ambientali, dell’accoglienza, della cultura e della promozione del territorio e delle eccellenze enogastronomiche - dice il sindaco Edo Zacchei -. Essere uno dei quattro nuovi Comuni che sono riusciti a superare la selezione ci rende orgogliosi e ci motiva nel pensare a progetti futuri che consolidino questo primo traguardo. La consegna ufficiale della ’Bandiera Arancione’ è un punto di partenza per continuare nel costruire un territorio sostenibile, rispettando i grandi valori del nostro patrimonio culturale, paesaggistico e storico architettonico, valorizzando le peculiarità dei Borghi del Comune e delle nostre campagne toscane. Un’occasione importante per Sinalunga e per l’intero territorio della Valdichiana senese inserita a pieno titolo nella selezione finale della Capitale della cultura 2026". La cerimonia di premiazione a Milano. La Bandiera Arancione viene assegnata ai comuni con meno di 15mila abitanti con eccellenze ambientali, culturali, enogastronomici e di accoglienza.