Sinalunga, ok al piano anti-evasione. Task force comunale per Imu e Tari

di Laura ValdesiUna task force del Comune, in cui verranno coinvolti a vario titolo secondo le competenze, 11 dipendenti. Un gruppo di lavoro che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrà dare gambe al progetto di contrasto all’evasione dei tributi comunali 2024. C’è chi si occuperà di organizzare, sovrintendere e gestire le funzioni e le attività svolte appunto dal gruppo, sottoscrivendo ad esempio le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento e le rettifiche. Chi svolgerà le verifiche e l’immissione dei dati necessari, unitamente alle varie mansioni amministrative, compresi i versamenti pervenuti, occupandosi dell’eventuale esecuzione coattiva. Altri ancora si interesseranno della spedizione, della registrazione degli incassi e dell’attività di supporto fornendo la necessaria documentazione tecnica. Così si legge nel progetto di contrasto all’evasione dei tributi comunali 2024 che contiene gli obiettivi da raggiungere ed il relativo gruppo di lavoro, approvato con una determina dell’area funzionale finanziaria.

"Il fenomeno dell’elusione fiscale e tributaria – si legge nel progetto – rappresenta un fenomeno patologico che provoca effetti negativi sulle possibilità di intervento e di spesa dei Comuni, distorce la concorrenza e compromette il rapporto di fiducia dei cittadini adempienti nei confronti delle istituzioni". Sotto la lente soprattutto i tributi che rappresentano le entrate più significative per il Comune quali imu, tasi e tari. Gli obiettivi del progetto? Prima cosa garantire le entrate tributarie attraverso il recupero dell’elusione e dell’evasione, "ampliando la base imponibile, allargando sempre più la platea dei contribuenti ’virtuosi’ con evidenti vantaggi in termini di equità fiscale e, nel caso della tari, in termini di possibili riduzioni delle tariffe del tributo". E ancora: l’amministrazione potrà disporre "di una banca dati le cui unità immobiliari siano allineate con i dati catastali, con i versamenti svolti dai contrbuenti e con l’uso degli immobili". Si intende inoltre ridurre i tempi di accertamento dell’evasione, riducendoli da cinque a quattro anni. Monitorando al contempo gli incassi. Ovviamente sarà ’caccia’ agli evasori totali ossia dei contribuenti sconosciuti. Nel caso della tassa sui rifiuti si tratta tra l’altro di verificare se tutti i nuclei familiari hanno un’utenza domestica intestata e se le attività produttive-artigianali ne hanno una non domestica. Fondamentale per la riuscita del piano la buona collaborazione tra tutti gli uffici comunali.