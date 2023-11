Sinalunga in corteo per la pace. Fiaccolata con Lojudice e Bindi

’Anche la pace può fare rumore’. È lo slogan scelto per la staffetta e la fiaccolata organizzata dal Comune di Sinalunga, con la collaborazione di parrocchie e associazioni, per dire basta ai conflitti nel Medio Oriente. L’iniziativa è in programma da stamattina a Rigomagno, fino ad arrivare a sera a Sinalunga. Partenza alle 9.30 da piazza Regina Margherita a Rigomagno con la staffetta in bike che toccherà piazza San Giovanni di Farnetella, il monumento ai caduti in piazza Bartolini a Scrofiano, il parco comunale Ezio Grazi di Rigaiolo fino ad arrivare alla chiesa San Cristoforo di Bettolle. Alle 15,30 da Bettolle partirà la staffetta podistica che toccherà Guazzino e la Pieve di Sinalunga. Alle 21 da piazza della Stazione partirà la fiaccolata per la pace che arriverà alla chiesa di San Pietro ad Mensulas di Pieve di Sinalunga e poi in piazza Garibaldi a Sinalunga, con la partecipazione del sindaco Edo Zacchei, di Rosy Bindi e del cardinale Augusto Paolo Lojudice.