Rendere il paese più bello con dosi di atmosfera natalizia da ricercare nel proprio estro e nelle idee. Un fai da te che possa dare un tocco di fascino in più alla vetrina della propria attività commerciale o al balcone e al portone di casa. A Sinalunga partono i concorsi, indetti dal Comune, ’L’Incanto del Natale in vetrina’ e ’L’Incanto del Natale sui balconi/portoni di casa’ per condividere la ’magia’ del periodo. La partecipazione è gratuita, le vetrine, i balconi e i portoni che parteciperanno dovranno essere allestiti entro il 20 dicembre e rimanere tali almeno fino al 6 gennaio.

Una giuria di tre componenti (nominati da Comune, Pro Loco di Sinalunga e Pro Loco di Bettolle) valuterà le vetrine ed i balconi/portoni, insieme al giudizio popolare: entrambi avranno un peso del 50% e il punteggio totale sarà di 100 punti. Il punteggio espresso dalla giuria sarà assegnato secondo i criteri di originalità, valore artistico, illuminazione, eleganza, creatività. La giuria individuerà le tre vetrine e i tre balconi/portoni con il maggior punteggio. Il giudizio popolare sarà invece espresso attraverso reazioni (i like) alle fotografie pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Sinalunga. Il vincitore, sia delle vetrine che dei balconi/portoni, riceverà un premio con prodotti tipici del territorio. Potranno partecipare le attività e i cittadini di tutto il territorio comunale.

L.S.