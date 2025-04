"Sinalunga Bike" non solo sport. Due percorsi tra i boschi . Gli iscritti sono più di 800

E sono trentuno edizione di sport, passione e pedali. Domani torna la "Sinalunga Bike", evento che ormai fa parte della storia del territorio e che porta il nome di Sinalunga in giro per l’Italia. Due percorsi previsti, quello lungo di 52 km e il corto 32 km tra boschi, saliscendi, sterrati, punti spettacolari dove poter fare selezione. Non mancheranno i nomi importanti al via (partenza e arrivo dal centro commerciale I Gelsi). In prima fila nell’organizzazione c’è la Donkey Bike Sinalunga che da tempo sta preparando un evento che genera numeri importanti. "Siamo ad oltre 800 iscrizioni – spiega Roberta Cresti, presidente della Donkey Bike Sinalunga – ma ci si potrà segnare anche il giorno stesso. A Sinalunga le strutture sono già tutte piene tanto che ci siamo rivolti a Torrita di Siena, Bettolle, Foiano, Lucignano. Il nostro evento è consolidato, le corse in mountain bike stanno affrontando un calo generale, ma noi siamo contenti dei numeri. L’evento vede la collaborazione della Pro Loco e ha anche il patrocinio del Comune. Sul percorso ci saranno 100 volontari e il sostegno de La Racchetta e non solo. Noi ci siamo impegnati molto, per oltre un mese abbiamo pensato a ripulire e sistemare il percorso". Si tratta di un evento sportivo che di riflesso riesce a valorizzare anche le bellezze di Sinalunga (anche le frazioni come Rigaiolo, Scrofiano, Farnetella), un paese che ha sempre avuto un forte legame con lo sport, mountain bike comprese.

Adesso non resta che aspettare lo "start" e una domenica finalmente primaverile. E, per il pubblico, godersi lo spettacolo della Granfondo.

Luca Stefanucci