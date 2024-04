Sinagoga e Stanze della Memoria. Tante aperture straordinarie

Oltre alle celebrazioni ufficiali, il 25 aprile la città sarà animata da molte altre iniziative. ‘La tempesta volò via e fiorì l’Italia’ è il titolo del cartellone di eventi promosso dalla provincia di Siena. Tanti gli appuntamenti in città, che coinvolgono svarianti enti e istituzioni, come Musei e università, iniziati già a partire dall’11 aprile. Si inizia con l’apertura in via straordinaria delle Stanze della Memoria dalle 9,30 alle 16 di domani, dando quindi la possibilità di ripercorre la storia della città dall’inizio del Novecento, fino alla Liberazione in una giornata significativa. Anche la Sinagoga di Siena sarà aperta in via straordinaria al pubblico dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 18. Mentre, alle 11 di domani mattina in piazza Salimbeni si terrà il concerto della Banda Città del Palio, diretta dal maestro Giuseppe Baldesi.

Nel pomeriggio si terrà anche il corteo cittadino ‘Ora e sempre resistenza’, organizzato dall’associazione studentesca Cravos, che partirà alle 17 dalle Logge del Papa per arrivare al prato di Sant’Agostino. Inoltre, i Musei nazionali di Siena aderiscono all’iniziativa promossa dal Ministero della cultura in occasione della Festa della Liberazione: la Pinacoteca sarà quindi aperta dalle 9 alle 13:30, mentre il Museo Archeologico seguirà l’orario del complesso del Santa Maria della Scala, cioè 10-19, entrambi ad ingresso gratuito.

E.R.