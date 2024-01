’Silenzio’, canta Gianna Nannini. Dopo cinque anni il nuovo disco

Titolo più che appropriato: dopo cinque anni Gianna Nannini torna a offrire musica ai suoi appassionati ormai sparsi in tutto il mondo. Ed ecco ’Silenzio’, il primo singolo di un disco che non tarderà ad arrivare e che prenderà il titolo di ’La differenza’. Il brano sembra riportare la rockstar a un preciso momento della sua carriera, fine anni novanta, dove melodia e suoni più nervosi si mischiavano alla perfezione.

’Silenzio’ è una canzone che si avvale del testo d’autore di Luigi De Crescenzo in arte Pacifico, e un sentito crescendo sia di musica, di arrangiamento sia di liriche. L’inizio riprende lo stile pianistico tipico della Nannini, fino a crescere via via con un sentito quasi vigoroso ritornello. Il nuovo brano mostra intanto la grande capacità di saper creare un certo ’suono Nannini’, una sorta di marchio di fabbrica che lo rende riconoscibile ben presto. E il segno di una serena maturazione della propria ispirazione. La cover di questo singolo è stata realizzata da Danny Clinch, fotografo e regista statunitense, che ha già lavorato per il mondo del rock con artisti come Bruce Springsteen, Patti Smith e P.J. Harvey, Eric Clapton, artista di riferimento e che quindi dimostra la curatezza di questo nuovo progetto della Nannini.

In ’Silenzio’ si racconta di un dolore costante che condisce certi momenti della nostra vita, fino agli immancabili rimpianti che possiamo condensare con le parole: "Quello che non ho, ora lo so, sei tu il mio silenzio…". È vero che il brano sottolinea la fine di una relazione, ma proprio la bella apertura finale ci concede la speranza se non di un ritorno, di una nuova avventura di vita.

Il disco in arrivo sarà ovviamente l’ossatura del grande tour internazionale che l’aspetta in questi dodici mesi. Sarà infatti fra le altre date il 25 novembre all’Hallenstadion di Zurigo, il 28 all’Olympiahalle di Monaco, il 14 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 dicembre al Forum di Milano e il 21 dello stesso mese al palazzo dello sport di Roma. Insomma, Gianna è di nuovo con noi, felicemente ispirata, che attraverso un suo particolare ’Silenzio’ torna a parlarci di bellezza, inquietudine e tracce di memoria.