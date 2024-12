"Signori in carrozza, sopra i vagoni: facciamo il giro dei nostri rioni": il ‘Treno delle Contrade’ è partito alla grande e continua a viaggiare a grande velocità. Con a bordo l’Aquila, il Bruco, la Chiocciola e tutti gli altri animali del Palio; attraverso le vie di Siena, per divertire i più piccoli. ‘Tutti in Carrozza’ è nato da un’intuizione: la filastrocca, realizzata per la sua Selva da Elena Cardaioli, è piaciuta tanto tanto e la casa editrice Il Leccio ha pensato di farne un libretto per bambini. Una pubblicazione sincera e colorata, illustrata dalla giovane ma già ferrata mano di Caterina Manganelli.

"La Selva, mi ha chiesto di scrivere qualcosa per la Festa dei Tabernacoli – ha spiegato l’autrice –. A casa, in una giornata di pioggia, ho trovato l’ispirazione. La filastrocca è stata poi pubblicata ed è piaciuta. Ho sentito Carlo Covati de il Leccio, poi Caterina, entusiasta del progetto, e il treno è partito". "A bordo è quindi salito Alessandro Negro – ha proseguito Cardaioli – che ha realizzato delle tavole animate, e anche il maestro Baldi, lo stesso selvaiolo, che ha musicato il cartone. Di Paola Benocci e Massimo Reale le ‘voci narranti’ durante le presentazioni del volume: una ci sarà a inizio anno. Sono stata anche contattata da qualche scuola elementare, per delle letture in classe".

"Quando ho letto la filastrocca di Elena, ne sono rimasto colpito – ha affermato Covati –: mi ha ricordato i vecchi sonetti, quelle rime tramandate nelle vecchie osterie, da sempre nella testa dei senesi. E’, alla fine, un racconto di Siena, con dei riferimenti al nostro quotidiano, come al cross dei rioni, alle vie, al Masgalano…". ‘Tutti in carrozza-Il treno delle Contrade, disponibile in tutte le librerie, ha ricevuto il patrocinio del Comitato Amici del Palio e l’autorizzazione del Consorzio per la Tutela del Palio. "La collaborazione con il Leccio viene da lontano – ha detto il vice presidente del Comitato, Giovanni Sportoletti – e siamo stati ben felici di appoggiare anche questo nuovo piccolo gioiello editoriale, peraltro legato alla Festa della Madonna. Prosegue con successo anche il nostro impegno nelle scuole".

E, sempre con lo sguardo rivolto ai più piccoli, il Leccio ha realizzato il ‘Memory delle Contrade’: una rivisitazione tutta senese (di Marianna Gepponi le immagini), su idea dell’editore Riccardo Cerpi, ‘ispirato’ dalle sue nipotine, del noto gioco da tavola. Il Memory sarà disponibile, fino a fine serie, alla cartoleria Mariotti e alla libreria Mondadori. In vendita anche i piccoli tamburi delle Contrade, originali scatoline, made in Siena.

Angela Gorellini