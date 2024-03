Sigerico: "Bus turistici in linea con il 2023"

Tra tre settimane sarà reso pubblico il bilancio di Sigerico, la società di gestione servizi del Comune. "Il bilancio 2023 sarà approvato il 18 aprile e sarà buono – ha garantito Leonardo Tafani, presidente di Sigerico -. È già passato dal cda. È un bilancio sano, di un’azienda che lavora bene e che ha un’ottima sinergia con il Comune". Soddisfazione reciproca perché arriva anche dal Comune, che sta pensando a una serie di eventi da curare con Sigerico. "La collaborazione con Sigerico ha un ruolo fondamentale, la società ha un ruolo della gestione dei bus turistici, quindi della gestione a tutto tondo degli arrivi turistici, e di quelli che sono gli arrivi in generale, ed è un aspetto che va approfondito per realizzare i nostri obiettivi sul turismo, come alzare il target e destagionalizzare – ha dichiarato Vanna Giunti, assessore al turismo -. Con Sigerico cureremo eventi che ci accompagneranno negli anni a venire".

Intanto, la stagione è iniziata, e con la Casa delle balie riaperta l’attenzione è puntata sugli arrivi e sul turismo. Una delle questioni per Sigerico è la bigliettazione per il Santa Maria della Scala. "La bigliettazione unica è una delle cose da valutare – ha commentato il presidente Tafani -. Sul piano strategico tendiamo ad attenerci alle direttive del Comune, la nostra vita è strettamente correlata alle indicazioni che ci arrivano dal socio unico. Poi mettiamo a disposizione le nostre competenze e professionalità, che per fortuna sono tante". Per adesso la stagione sembrerebbe essere iniziata per il meglio: "Siena è piena di turisti, il tempo ci ha graziato – ha commentato l’assessore Giunti -. La Pasqua è l’inizio delle vacanze, i turisti iniziano a muoversi, è un periodo tipico per visitare luoghi pieni di cultura come la nostra città".

Eleonora Rosi