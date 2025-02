Sienaenergie “ambasciatore“ di sostenibilità

La comunità energetica rinnovabile “Sienaenergie” è stata ammessa a far parte dell’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena, con la qualità di “Ambasciatore”. È quanto si legge in una nota, nella quale si afferma: "Si tratta della rete costituita dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Regione Toscana, Provincia, Università e Comune di Siena con lo scopo di mantenere e migliorare la condizione di neutralità di carbonio del territorio di Siena".

"In particolare – prosegue il comunicato – l’Alleanza opera per assicurare il monitoraggio e la certificazione del bilancio di carbonio territoriale, favorire la gestione pianificata e sostenibile delle risorse locali e del territorio, effettuare azioni di comunicazione, animazione territoriale, disseminazione, informazione e conoscenza sui cambiamenti climatici. La condivisione di questi obiettivi con la Comunità Energetica “Sienaenergie” ne fa un interlocutore privilegiato per sviluppare concrete politiche di tutela ambientale con la diffusione di energie rinnovabili alternative a quelle fossili".