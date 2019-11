Siena, 22 novembre 2019 - Una tragedia accaduta sotto gli occhi di decine di persone in piazza del Campo. Turisti e semplici passanti. Una donna di 35 anni si è uccisa lanciandosi dalla Torre del Mangia. E qualcuno, trovandosi lì per caso, ha girato un video della scena e ha diffuso il filmato su whatsapp. All'orrore per la tragedia si somma dunque l'indignazione generale per chi non ha avuto pietà, ma ha voluto diffondere queste immagini.

E ora i carabinieri indagano su chi ha diffuso il filmato. La tragedia è accaduta a metà mattina. Per la donna non c'è stato niente da fare, nonostante l'immediato intervento del 118 con ambulanza e automedica. Per la donna, originaria del nord Italia ma da tempo residente in provincia di Siena, non c'è stato niente da fare. Secondo quanto hanno ripreso le telecamere di sicurezza della torre, la donna sarebbe salita con l'intento appunto di farla finita per problemi personali, sembra di natura sentimentale.

Gli inquirenti hanno esaminato proprio i filmati dei circuiti chiusi che appunto confermerebbero il gesto volontario. Ma c'è stato un altro obbiettivo che ha filmato, quello di chi senza scrupoli ha ripreso tutta la scena diffondendola tramite whatsapp. Il video è passato di cellulare in cellulare e adesso gli uomini dell'Arma cercano di dare un nome a chi ha fatto questo.