Siena, 22 novembre 2019 - Una ragazza di 35 anni (e non di 26, come erroneamente comunicato in un primo momento) di Montalcino, si è buttata intorno alle 12,30 dalla torre del Mangia, in piazza del Campo. Sul posto le forze dell'ordine e il 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A quanto si apprende la giovane avrebbe lasciato un biglietto per spiegare le ragioni del gesto.

Dopo circa un'ora il magistrato ha autorizzato la rimozione della salma.

Secondo quanto spiegato al momento dai carabinieri, l'ipotesi è che si tratti di un suicidio. La ragazza avrebbe dunque scelto uno dei principali simboli di Siena per farla finita, una delle torri più famose d'Italia, costruita tra il 1325 e il 1348, la torre civica del palazzo comunale che domina piazza del Campo. E' alta 88 metri.

