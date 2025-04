Siena, studenti in gara per le Olimpiadi del Soccorso

Siena, 5 aprile 2025 – Tutto pronto per la terza edizione delle Olimpiadi del Soccorso per studenti. L’appuntamento si terrà a Siena domenica 6 aprile.

L’iniziativa prende le mosse da un progetto di sensibilizzazione alla gestione delle emergenze promosso dalla Croce Rossa Italiana a livello nazionale. La terza edizione delle Olimpiadi del Soccorso per studenti ha ottenuto il patrocinio del Comune di Siena e della Regione Toscana. La gara è riservata agli studenti delle quarte e quinte classi delle scuole superiori provenienti da tutta la Toscana. La competizione prenderà avvio alle ore 9 e si concluderà alle 13, seguita dalla premiazione. Le singole squadre sono state preparate da volontari di Croce Rossa specializzati in attività peculiari della Croce Rossa Italiana sulle varie tecniche di soccorso che sono state introdotte e diffuse nelle scuole durante l'orario di lezione. Alcune delle scuole aderenti alle Olimpiadi del Soccorso hanno poi costituito le squadre, composte da sei persone più una in funzione di docente accompagnatore, proprio per partecipare alle Olimpiadi del Soccorso di domenica prossima. Il confronto avverrà tenendo conto dei vari scenari possibili in caso di emergenza ovvero sei situazioni specificatamente sanitarie e una, fuori concorso, che prevede un contesto di intervento con necessità di assistenza psicosociale.

Per quest'ultima è previsto anche un premio speciale. Nelle Olimpiadi del Soccorso saranno impiegati circa 120 volontari che renderanno possibile lo svolgimento delle varie prove, il tutto con il supporto del Comitato di Siena della Croce Rossa Italiana che ospita l'iniziativa e garantisce organizzazione e logistica. A rendere più realistica la situazione sarà la distribuzione dei sei scenari per le vie del centro storico di Siena. Sono previste anche due soste aggiuntive, una dedicata alla prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili con la partecipazione dei volontari giovani, e l'altra gestita dai volontari di Siena, pensata con l’obiettivo di far conoscere meglio la città ospitante. Infine, per tutta la durata della manifestazione, sarà visitabile il villaggio Croce Rossa Italiana che si trova in piazza Jacopo Della Quercia, dove avverranno le premiazioni e saranno presenti gli "operatori del sorriso" che proporranno un percorso sensoriale e varie attività.