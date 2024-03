Tensioni dopo Siena-Signa, tifosi ospiti scortati alle loro auto

Siena, 12 marzo 2024 – Ci sono state tensioni al termine della partita di calcio fra Siena e Signa (campionato di Eccellenza Toscana) giocata domenica scorsa e solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine non ci sono state conseguenze peggiori. Non mancano però gli strascichi: il questore Pietro Milone, infatti, visto quanto accaduto a fine partita e vagliata la documentazione, comprese le immagini girate dalla polizia scientifica, preannuncia “rigorosi provvedimenti” nei confronti degli esagitati che hanno costretto forze di polizia a scortare singolarmente i tifosi del Signa fino alle proprie auto. Verranno anche valutati eventuali provvedimenti in ordine alla prossima partita casalinga del Siena.