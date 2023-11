"Siena Ritorna al Top del Mondo: Pino Di Blasio e i Suoi Successi"

Una volta c’erano Laura Perinti e Margherita Zalaffi a portare Siena sul tetto del mondo nel pattinaggio e nella scherma. Era l’ultimo decennio del secolo scorso, ma le vittorie ai mondiali (e alle Olimpiadi per la Zalaffi) di Laura e Margherita facevano brillare l’arcobaleno iridato anche sui cieli senesi. Dal 2000 in poi è stato Marco Bonifazi, medico sportivo e alto dirigente della Federnuoto, ad accompagnare alle vittorie olimpiche e mondiali decine di nuotatori, a cominciare dalla regina Federica Pellegrini. Il 2023 è l’anno che vede Siena tornare a toccare le vette più alte del mondo, nello sport ma non solo. E anche se non è beneaugurante parlare alla vigilia di un giorno decisivo, lo facciamo lo stesso.