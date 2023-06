Siena Next, prove di futuro Visioni e progetti in campo

Siena, domani. Una giornata dedicata alla città del futuro. Tra visioni e progetti che venerdì 16 prenderanno corpo a Palazzo Pubblico. L’evento, patrocinato da Regione e Anci, si intitola ‘Siena Next’. Nel Cortile del Podestà saranno allestiti spazi informativi sui progetti di Comune, Università degli studi e Università per Stranieri, Fondazione Mps, Alleanza Carbon Neutrality, Consorzio Agrario, Vernice Progetti Culturali, Accademia Fisiocritici, Orto Botanico. Nella Sala delle Lupe dalle 10 dibattito su ‘Mosaico Siena’, insieme a Isabella Gozzi (Terre di Siena Lab), Giuseppe Gugliotti (sindaco Sovicille), Serena Cortecci (assessore Colle), Antonio Fantozzi (mobility manager Siena), Valentina Pappalardo (mobility manager Poggibonsi), Paola Sovali (mobility manager scolastico Colle), Luigi Spagnolo (mobility manager Università Stranieri) e Francesco Grandi (mobility manager Gsk). Alle 11 ‘Next Generation’ con Raffaella Florio (Anci), Mariapiera Forgione (Ananse Communication), Elisa Filippi (Euronike), Fabrizio Bruno (Codesing Toscana) e Lavinia Pastore (Open Impact). Alle 12 Iuri Bruni (Comune di Siena) introdurrà il progetto ‘ConVerSi’, con Marco Berni (Codesing Toscana), Sara Nardoni (Urban Life), Margot Omodei (Codesing Toscana) e Martina Bovo (Sinloc Spa).

Alle 15 la tavola rotonda, moderata da Orlando Pacchiani (La Nazione) ‘Siena per l’Italia e l’Italia per Siena’, con il sindaco Nicoletta Fabio e il segretario generale di Anci Veronica Nicotra. Alle 15.45 Virginia Masoni (Canale 3 Toscana) condurrà ‘Il potenziale socio-economico del welfare culturale’ con Laura Zanchi (Associazione Pro+), Carlo Andorlini (Community Hub Culture Ibride) e Chiara Mocenni (docente di Sistemi e controllo, Università di Siena). Alle 16.30 Matteo Borsi (RadioSienaTV) modererà ‘Il sistema agroalimentare come volano di crescita del territorio’, con Carlo Rossi (presidente Fondazione Mps), Angelo Riccaboni (presidente Santa Chiara Lab), Eros Trabalzini (presidente Consorzio Agrario) e Marina Lauri (responsabile agricoltura e forestazione Anci Toscana). Alle 17.30 ‘Le declinazioni dello sviluppo sostenibile nelle politiche di Coesione 21-27’ con Massimiliano Tabusi (geografo), Silvia Burzagli (Regione Toscana), Simone Bastianoni (presidente Alleanza Territoriale Carbon Neutrality), modera Gennaro Groppa (Corriere di Siena). Alle 18.15 ‘Il valore del lavoro di squadra nel raggiungimento degli obiettivi’, con Katiuscia Vaselli (SienaNews) Stefano Bartoli (psicologo, docente universitario) Matteo Betti (medaglia d’oro paralimpica di scherma).