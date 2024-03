Arrestato spacciatore minorenne in piazza La Lizza a Siena. Nascondeva la droga nel motorino

Siena, 11 marzo 2024 – Nel fine settimana la polizia di stato di Siena ha arrestato un diciassettenne per spaccio di sostanze stupefacenti. Già da tempo gli investigatori della squadra mobile della questura, si erano accorti di uno strano giro di giovani in piazza La Lizza a Siena, ritrovo di numerosi studenti che da lì prendevano l'autobus per tornare nelle proprie case. Per giorni i poliziotti hanno osservato in incognita le mosse di un ragazzo in particolare, riuscendo ad identificare alcuni giovani acquirenti di hashish e, soprattutto, a scoprire il nascondiglio dello stupefacente: l'interno di uno scooter parcheggiato nella vicina via del Romitorio, appositamente coperto da un telo. Finalmente, nel pomeriggio di venerdì 8 marzo, constatata l'ennesima vendita di droga, gli agenti hanno deciso di intervenire fermando due ragazzi, entrambi diciassettenni. Uno di loro teneva in mano la dose di hashish vendutagli poco prima dall'amico, mentre quest'ultimo, da tempo sorvegliato dagli investigatori, aveva nelle tasche del giubbotto un quantitativo analogo dello stesso stupefacente, probabilmente pronto per un'altra vendita.

Il giovane, portato davanti al motorino e obbligato ad aprire la sella, rivelava le prova della sua attività di spaccio. All'interno infatti venivano trovati un panetto di hashish di un etto, ed altri due pezzi della stessa sostanza, per altri 45 grammi. Al termine delle formalità di rito, il ragazzo è stato condotto all'interno del centro di prima accoglienza di Firenze, a disposizione dell'autorità giudiziaria.