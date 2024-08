Siena Jazz tra successi e ultimi eventi

Ultimi appuntamenti con gli eventi musicali organizzati da Siena Jazz per la 54^ Edizione dei Seminari internazionali: tanti spettatori nelle piazze, nelle Contrade, alla Fortezza Medicea. Il segno di un successo che non è solo quello didattico, che ha portato 98 giovani promesse della musica a confrontarsi con i grandi maestri del jazz. Prima del gran finale del 6 agosto, con il ’Closing Session Act’ , con la guest star Alex Sipiagin, ecco due eventi ai Orti Tolomei della Contrada della Tartuca. Il connubio fra il grande jazz e le Contrade ha ormai decenni di storia: un bel modo di unire musicisti e appassionati al tessuto più vero della città. Questa sera e domani, inizio ore 20,30 a ingresso libero, due eventi musicali che mettono insieme maestri e studenti, nel pieno della tradizione dei Seminari internazionali.

Si chiamano ’Final Combos Recital’, ovvero i Saggi Finali di musica d’insieme, che si traducono in due spettacolari concerti in contemporanea per un totale di ben 32 esibizioni. Tutto questo nello scenario, fra i più suggestivi della città, degli Orti Tolomei della Società Castelsenio della Tartuca. È il modo anche per misurare la coesione fra i maestri del jazz, che sono a Siena per i Seminari Internazionali, e le decine di giovani promesse che frequentano le aule della Fortezza Medicea. Ricordiamo alcuni dei nomi che stanno insegnando neii Corsi con allievi rigorosamente selezionati: Leila Martial, Francesco Diodati, Stefano Tamborrino, Melissa Aldana, Micah Thomas, Thomas Morgan, Dan Weiss, Ethan Iverson, Philip Dizach e Miles Okazaki. Una sera dove tutto, musicalmente parlando, può accadere, nella pura tradizione di queste jam session fatte sotto le stelle e apprezzabili ancora di più con il fresco della sera e con davanti un buon bicchiere.