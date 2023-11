"Siena Jazz, comunicazioni sbagliate"

"Su Siena Jazz non diffondiamo notizie sbagliate". È quanto afferma Anna Paris, consigliera regionale del Pd, dopo le dichiarazioni del neo presidente di Siena Jazz, Massimo Mazzini sull’incontro avuto in Regione per parlare della trasformazione in Fondazione dell’attuale Associazione, a cui ha partecipato insieme all’assessore delle partecipate del Comune di Siena Enrico Tucci. "I due esponenti senesi hanno preso parte a una riunione tecnica con i funzionari regionali che per loro competenza non possono aver dettato condizioni come invece sostiene Mazzini nelle interviste rilasciate – chiarisce Anna Paris –. È una precisazione che ritengo necessaria per evitare il diffondersi di errate deduzioni visto che il presidente di Siena Jazz ha affermato che ‘Firenze chiede di contare di più’, una sua interpretazione che non è stata pronunciata né dal presidente Giani, né da un suo delegato, in quanto non presenti alla riunione".

"I due rappresentanti senesi – prosegue Paris – si sono confrontati con la struttura tecnica che già dalla scorsa primavera auspicava un incontro con la governance di Siena Jazz per approfondire i progetti relativi alle attività di formazione di base, di ricerca continua e di alta formazione accademica e professionale, destinatari del contributo che annualmente la Regione riconosce". Secondo Paris, "Il patrimonio di Siena Jazz, costruito nel tempo con il lavoro di docenti e artisti di chiara fama, rende l’istituzione un’eccellenza nel panorama italiano e internazionale, che può essere rilanciata solo con la collaborazione di tutti in un lavoro serio e responsabile".